Пропавшую без вести 42-летнюю женщину ищут два месяца в Усть-Куте. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Усть-Куте вот уже два месяца разыскивают 42-летнюю Ольгу Иноземцеву. Еще 18 февраля женщина ушла из дома по улице Горького и не вернулась. До сих пор о ее местонахождении никто из родных и близких не знает.

В пресс-службе СУ СК России по Иркутской области сообщают приметы пропавшей. На вид женщине 40-45 лет, рост около 160 см, у нее темные волосы средней длины с проседью, европейский тип лица овальной формы, брови прямые, серо-зеленые глаза, нос прямой, рост средний, губы средней толщины. При ходьбе женщина хромает на обе ноги. В день исчезновения была одета в белую шапку, темно-зеленую куртку с капюшоном, синие штаны от горнолыжного костюма.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ольги Иноземцеваой, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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