Как будет меняться облик Приангарья, решат жители

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 26 апреля по 30 мая на сайте жители Приангарья от 14 лет и старше смогут выбрать проекты благоустройства, которые в 2022 году будут реализованы в 17 муниципалитетах региона в рамках приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул важность участия населения в голосовании, отметив, что многие вопросы, с которыми жители обращаются к власти, связаны именно с проблемами благоустройства территорий.

- Каждый год Иркутская область наращивает объемы своего участия в этом проекте. И очень важно, что любой житель региона может отдать свой голос в пользу того или иного объекта, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава Приангарья предложил мэрам территорий проинформировать население о возможности проголосовать за те общественные пространства, которые сами жители считают необходимым благоустроить. Губернатор напомнил, что обратная связь с населением должна быть всегда в приоритете.

- Я еженедельно получаю сводный отчет Центра управления регионом, где отражены все аспекты коммуникации органов региональной власти и местного самоуправления с населением в интернете. ЦУР оказывает хорошую помощь в подсветке проблемных зон. Это реальный инструмент, с помощью которого члены правительства, мэры, руководители всех органов власти могут оперативно получить сигналы от граждан, оценить обстановку на местах, и, на основе анализа обращений, принять обоснованные управленческие решения, - сказал Игорь Кобзев.