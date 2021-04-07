25 единиц самодельного оружия изъяли в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт и изготовление оружия. Всего под следствием семь человек. Полицейские изъяли 25 разных единиц оружия, в том числе 15 пистолетов «ПМ» и «ТТ», 4 автомата Калашникова, больше килограмма взрывчатки и т.д.

-- Расследование ведется по статье «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемым грозит лишение свободы до трех лет», - сообщили в пресс-службах УФСБ России и ГУ МВД России по Иркутской области.

Полиция предупреждает: изготовление и переделка оружия может являться действием уголовно наказуемым.