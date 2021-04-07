Памятник Антону Чехову появится в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Памятник писателю и драматургу Антону Чехову появится в Иркутске в 2021 году. Его планируют установить в сквере, который благоустроят на улице Чехова по просьбе жителей Правобережного округа города.

- Писатель бывал в нашем городе, и по воспоминаниям современников был впечатлен историей и архитектурой Иркутска, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Памятник Чехову создаст уютное пространство в самом центре города.

Кстати, памятник планируется отлить из бронзы. Кроме этого, в сквере выполнят озеленение, установят подсветку, ограждения и скамейки. Всего же в 2021 году в Иркутске обустроят 17 парков и скверов. Также ремонт пройдет в 54 дворах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

72 миллиона рублей за семь комнат и сауну с бассейном: топ-5 самых дорогих квартир Иркутска (Подробности)