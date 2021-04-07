Руслан Болотов поручил ускорить темпы ямочного ремонта дорог

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов провел выездное совещание по вопросам ямочного ремонта дорог города. В его рамках было осмотрено несколько улиц в Октябрьском округе. При этом по темпам и качеству проводимых работ возникли замечания.

– В социальных сетях я получают десятки обращений горожан. Люди указывают конкретные участки и дороги, которые нуждаются в скорейшем ремонте. При этом дорожники не всегда принимают во внимание эти обращения и выполняют работы по заранее утвержденным графикам. Такой подход неприемлем!

Наша главная задача - обеспечить безопасность движения и создать комфортные условия для жителей, - подчеркнул мэр.

Руслан Болотов поставил четкую задачу – во время ремонта дорог уделять особое внимание обращениям иркутян. Еще одно поручение касалось наращивания темпов ямочного ремонта. До конца апреля дорожники должны выполнить работы на всей территории города.

Как доложил главе города директор муниципального предприятия «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин, в настоящее время ремонт участков дорог выполняется тремя способами – методом литого асфальта в ночные часы, струйно-инъекционным и с помощью горячего асфальтобетона в дневное время.

– Погода позволила нам запустить асфальтобетонный завод и начать полноценно восстанавливать покрытие картами раньше обычного. Вместе с тем, ежедневно в городе работает 6 мобильных комплексов для ямочного ремонта, каждый из них выполняет работы на площади в 100 квадратных метров, – отметил Михаил Малыхин.

Напомним, что на официальном сайте «ИркутскАвтодора» есть раздел «Охота на ямы», где жители могут оставлять свои заявки.

Если говорить о масштабном обновлении улиц, то всего в 2021 году в Иркутске отремонтируют 21 дорожный участок, общей протяженностью почти 22 км. В том числе предусмотрено три капитальных ремонта и одна реконструкция.

- Главная задача ремонта и реконструкции дорог – повышение безопасности дорожного движения, а также создание комфортных условий как для автомобилистов, так и для пешеходов. Необходимо ужесточить контроль за качеством и ходом работ на всех этапах ремонта, – заявил Руслан Болотов.