75 школьных площадок откроют летом в Иркутске Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Лето не за горами, и многие родители уже начинают думать, как организовать отдых своих детей. Один из вариантов – отправить ребенка в на детскую площадку в школе. Кстати, уже известно, что в этом году при иркутских школах будут работать 75 лагерей дневного пребывания. Планируется, что в них отдохнут 8,5 тысяч детей и подростков от 7 до 18 лет.

- Старт летней оздоровительной кампании запланирован на 31 мая, – сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Закроются летние площадки 21 июня. Перед открытием, все школы должны получить положительные санитарно-эпидемиологические заключения. 15 учреждений его уже получили.

Известна и стоимость детских площадок. Она не должна превышать 1 365 рублей. Кроме того, будут работать два муниципальных загородных лагеря: «Эколог» и «Байкал». За три сезона в них смогут отдохнуть около 300 детей.

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