Задержан иркутянин, который обманом снял сережки с двух школьниц

Задержан иркутянин, который ограбил двух школьниц Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутские полицейские задержали мужчину, который 3 апреля ограбил школьниц на улице Депутатская. Напомним, ограбление попало на камеру видеонаблюдения. В одном из дворов, мужчина подошел к игравшим на площадке школьницам и попросил их показать сережки, объяснив просьбу тем, что якобы планирует купить похожие для дочери. Взяв у учениц 1 и 2 классов ювелирные украшения, он предложил купить в качестве благодарности сладости и дал им 100 рублей.

Внешность грабителя установили благодаря камерам видеонаблюдения. После этого, выйти на его след оставалось делом техники. Его задержали в Ангарске. Преступником оказался 33-летний житель Иркутска. Он признался, что взял серьги, которые успел сдать в ломбард.

- Мне стремно за этот поступок, хочется провалиться сквозь землю, - был краток задержанный в отделе полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас полицейские ищут украшения, чтобы вернуть их владельцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефоны, сумка и пальто в машине, а сама исчезла: завершены поиски пропавшей 29-летней иркутянки (Подробности)