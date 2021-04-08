Супругов приговорили к 18 годам на двоих за попытку продать наркотики в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Супружеская пара в Иркутске решила попробовать продать наркотики. Покупателей начали искать в Интернете. Однако совершить какие-либо сделки муж с женой не успели. Запрещенные вещества были найдены у них дома во время обыска. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда города Иркутска.

- Действуя группой лиц по предварительному сговору, супруги покушались на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, - отмечают в суде. – В отношении пары были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств….» в крупном размере и посредством информационно-телекоммуникационных сетей, «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Накануне пара услышала вердикт суда. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет, женщина в колонию общего режима на 8 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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