97 населенных пунктов могут быть подтоплены во время весеннего половодья в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

97 населенных пунктов в 11 районах Иркутской области могут быть подтоплены во время весеннего половодья. Такую статистику приводят спасатели ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Уже определены предварительные сроки начала работы оперативных групп в паводкоопасных районах Иркутской области, - сообщают работники Главка регионального МЧС. - В Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском районах группы появятся 12 апреля, с 16-го приступят к контролю в Качугском, Жигаловском районах. С 20 числа - в Усть-Кутском районе, а спустя еще два дня в Катангском, Казачинско-Ленском, Киренском.

Превентивные работы по недопущению выхода рек из русел продолжаются. Проводится пиление и чернение льда. Отмечается, что взрывать лед будут только в местах образования заторов.

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