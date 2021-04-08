Садоводства в черте Иркутска проверят

Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов в рамках заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города поручил провести обход и кадастровую сверку всех садоводств, расположенных в черте областного центра.

В течение месяца специалисты должны выявить самовольно захваченные земли, захламленные русла рек и ручьев, перекрытые заборами или другими препятствиями проезды.

– Ситуация, которая сложилась в ряде садоводств по Плишкинскому тракту в конце марта, показала, что дачники не заботятся об очистке русел прилегающих рек и ручьев. Более того, дорожные службы и спасатели столкнулись с тем, что к некоторым подтопленным местам было невозможно подъехать. Поэтому сегодня необходимо выявить все болевые точки и начать комплексно решать эти вопросы, – подчеркнул Руслан Болотов.

Напомним, что, начиная с 30 марта, были частично подтоплены девять садоводств, расположенных по Плишкинскому тракту и в Пади Грязнуха. На месте круглосуточно работала техника «ИркутскАвтодора» и «Водоканала». Было очищено более 300 метров русла реки и возведена земляная дамба длиной 70 метров. Постоянный мониторинг ситуации вели представители специалисты администрации Правобережного округа и муниципального учреждения «Безопасный город».

На заседании комиссии также рассмотрели вопрос о подготовке Иркутска к пожароопасному сезону.

– В этот период особенно важно организовать работу в частном секторе и на приусадебных участках. Наша задача разъяснять населению правила обращения с огнем и не допускать неконтролируемых палов травы. Округам необходимо проехать подведомственные территории и составить списки мест, где требуется проведение профилактических отжигов, – сказал первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов.