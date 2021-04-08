Игорь Кобзев: Агрокомплекс Иркутской области демонстрирует устойчивое развитие

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В этом году перед аграриями Приангарья стоит задача произвести 900 тыс. тонн зерна. Планируемая урожайность - 21,3 центнера с гектара. Всего предполагается засеять сельскохозяйственными культурами 718,8 тыс. га посевных площадей, что на 1,8% больше, чем в 2020 году.

Как отметил на расширенном заседании Коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области глава Приангарья Игорь Кобзев, аграрии региона в 2020 году произвели продукции на сумму 66,1 млрд рублей, что на 6,3% превысило показатель 2019- го и вывело субъект на пятое место по Сибирскому федеральному округу.

– Агрокомплекс Иркутской области на протяжении последних лет демонстрирует устойчивое развитие, - сказал Игорь Кобзев. - В прошлом году наперекор непростым условиям отрасль не сдала своих позиций. Сельхозтоваропроизводители региона нарастили объем валовой продукции. Наша общая задача – сделать развитие отрасли непрерывным.

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить целый ряд вопросов. Как подчеркнул губернатор, в регионе необходимо развивать сферу переработки, выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, наращивать внутреннюю обеспеченность продуктами питания и объемы экспорта. Кроме того, важно уделять внимание и оказывать поддержку субъектам малого бизнеса, фермерским хозяйствам.