Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 апреля 2021 10:49

Психолог из Иркутска объяснила, почему женщины становятся жертвами аферистов из соцсетей

Недавно сибирячка отдала лжехирургу из Бразилии почти миллион рублей
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Психолог из Иркутска объяснила, почему женщины становятся жертвами аферистов из соцсетей

Психолог из Иркутска объяснила, почему женщины становятся жертвами аферистов из соцсетей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибирячка отдала мошеннику, который представился в соцсетях хирургом из Бразилии, 870 тысяч рублей. Об этой истории "КП"-Иркутск рассказывала подробно. Но почему люди попадаются на такие уловки мошенников?

- Думаю, виной всему стали эмоции, - прокомментировала ситуацию психолог Оксана Савчук. - Женщина, вероятно, много лет прожила в одних и тех же условиях, привыкла к роли жены и матери, и новое "приятное" знакомство для нее - как глоток свежего воздуха. Но эйфория - это опасное состояние, из-за нее притупляется бдительность, мошенники это знают и активно пользуются. Поэтому, если виртуальный знакомый вдруг стал вызывать у вас небывалые эмоции и занимать все мысли, то лучше всего рассказать об этом кому-либо и попросить совет со стороны. Возможно, вас просто пытаются обмануть.

ЧП