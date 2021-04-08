Психолог из Иркутска объяснила, почему женщины становятся жертвами аферистов из соцсетей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибирячка отдала мошеннику, который представился в соцсетях хирургом из Бразилии, 870 тысяч рублей. Об этой истории "КП"-Иркутск рассказывала подробно. Но почему люди попадаются на такие уловки мошенников?

- Думаю, виной всему стали эмоции, - прокомментировала ситуацию психолог Оксана Савчук. - Женщина, вероятно, много лет прожила в одних и тех же условиях, привыкла к роли жены и матери, и новое "приятное" знакомство для нее - как глоток свежего воздуха. Но эйфория - это опасное состояние, из-за нее притупляется бдительность, мошенники это знают и активно пользуются. Поэтому, если виртуальный знакомый вдруг стал вызывать у вас небывалые эмоции и занимать все мысли, то лучше всего рассказать об этом кому-либо и попросить совет со стороны. Возможно, вас просто пытаются обмануть.