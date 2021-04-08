Режим ЧС объявлен в поселке Залари из-за подтопления жилых домов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Режим ЧС объявлен в поселке Залари в Иркутской области из-за резкого подъема воды в реке Заларинка. По данным на 20.00 местного времени 8 апреля талыми водами подтопило семь домов, жилые из них – 6. Также вода подтопила более двадцати приусадебных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На те же восемь часов вечера уровень вода в реке Заларинка 187 сантиметров, при критическом в 180, - отмечают спасатели. - Жители домов от эвакуации в пункт временного размещения отказались, разместились у родственников.

Вода зашла в 7 домов в поселке Залари (данные на 20.00 8 апреля) Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сейчас адресную помощь сибирякам оказывают сотрудники администрации и МЧС. Группа спасателей Пожарно-спасательной службы Иркутской области уже на месте на случай если потребуется эвакуация людей. Пункт временного размещения готов принят полторы сотни жителей.

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