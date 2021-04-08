Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений о свалке частей тел в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

О том, что жители микрорайона Ново-Ленино обнаружили на территории промышленной базы свалку частей тел, КП-Иркутск сообщала накануне. Проверку начали сотрудники региональных Роспотребнадзора и прокуратуры. Сегодня, 8 апреля, пресс-служба СУ СК России сообщила, что разобраться и подробно доложить о ситуации председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному СК.

- В СМИ отмечается, что такие отходы могут быть источником различных болезней, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование, - отмечают российские следователи. – Александр Бастрыкин сказал рассмотреть положение дел с учетом возможного нарушения прав граждан. При наличии достаточных оснований провести процессуальную проверку.

Напомним, как ранее сообщили специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры Иркутской области, найденные останки – это медицинские отходы класса Б. Они находились на хранении у одной из фирм, занимающейся утилизацией. Информация о нарушениях санитарных норм проверяется.

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