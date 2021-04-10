Погода в Иркутске: 10 апреля возможен снег. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За окном - облачно. Но ясное небо все-таки проглядывает. Однако метеорологи неумолимы. По их данным, надеяться на то, что обойдется без осадков не стоит. Об этом сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Переменная облачность, временами слабый мокрый снег, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура +4...+6, - уточняет ведомство.

Что касается территории всей области, то и тут похожая ситуация. "Переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ветер северный, северо-западный 9-14 м/с, температура +1...+6°, при облачной погоде -2...-7º, в Катангском и северо-восточных районах -3...-8".