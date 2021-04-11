Пожар возле Глазковского моста в Иркутске 11 апреля тушат спасатели Фото: Евгения ДМИТРИЕВА

В Иркутске днем, 11 апреля, автомобилисты, проезжающие по Глазковскому мосту, были обеспокоены сильным дымом, идущим из-под «переправы». Как оказалось, задымление вызвано возгоранием на улице Сурикова. На месте уже работают сотрудники МЧС России по Иркутской области.

- Там горят надворные постройки, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ведомства. – Ситуация под контролем, угрозы распространения на стоящие рядом дома – нет.

О пострадавших на данном пожаре информация также не поступала.

Угрозы жилым домам нет Фото: Евгения ДМИТРИЕВА

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