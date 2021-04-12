Стажер полиции спас на пожаре мужчину, на котором горела одежда

Полицейский Сергей Егель.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Огонь и густой дым, который валил из частного сектора стажер полиции из Железногорска-Илимского Сергей Егель, заметил глубокой ночью, когда вместе с коллегами патрулировал улицы города. Все произошло в ноябре 2019 года. Подъехав к месту пожара, сотрудники увидели полностью охваченный огнем сарай, из которого были слышны крики о помощи.
- Они пробрались внутрь и увидели, что у выхода на полу лежит мужчина, на котором горит куртка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские сбили пламя и вытащили его на улицу, после чего вызвали пожарных и скорую.
На днях сержант Сергей Егель получил медаль «За смелость во имя спасения». Награду ему вручил начальник областного МВД Андрей Калищук.
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