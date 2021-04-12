9-классника избили в лицее-интернате в Улан-Удэ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандал разгорелся в лицее-интернате в Улан-Удэ. Там ученик 11-го класса набросился на 9-классника и избил его. По предварительной информации, парень сейчас находится в больнице с переломом носа и челюсти. Правда, причина такой агрессии со стороны старшеклассника, пока неизвестна. Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

- Заявление действительно есть, - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ Анжелика Ташланова. - Сейчас мы проводим проверку. Степень тяжести травм подростка будет известна после его лечения.

Свое служебное расследование проводят сейчас и в самом лицее-интернате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Консультант салона сотовой связи задержал в аптеке грабителя, вооруженного шприцом (Подробности)