Снежная лавина сошла в Бодайбо на дорогу, ведущую к дачам и детскому лагерю. Фото: Дорожная служба Иркутской области

В городе Бодайбо в Иркутской области накануне в районе дороги к детскому оздоровительному лагерю сошла снежная лавина. Ее протяженность составила 200 метров. Об это сообщает Дорожная служба Иркутской области.

Дорога была перекрыта. На место выехал экскаватор. Сейчас проезд к дачным участкам и детскому лагерю свободен.

- Пострадавших от схода лавины нет, - отмечают специалисты. – Но на место продолжают дежурить наши работники, так как часть снежного потока осталась выше.

Читайте также:

Полицейским в Братске пришлось стрелять для задержания пьяного лихача за рулем ВАЗ. Применить табельное оружие инспекторы ДПС решили после 20 км погони (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08