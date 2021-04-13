Летом на трассах Иркутской области запретят проезд большегрузов в жару Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внимание, водители большегрузов! С 20 мая по 31 августа 2021 года на федеральных трассах Иркутской области в сильную жару запретят ездить тяжеловесным грузовикам. Проезд будет запрещен, если столбик термометра показывает больше +32 градусов. В этом случае проехать большегрузам можно только с 22.00 до 10.00 часов. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Эти ограничения вводятся для того, чтобы сохранить дорожное полотно, - объяснили в Упрдор «Прибайкалье».

Добавим, что временное ограничение не распространяется на пассажирские автобусы, в том числе международные. Также они не действуют на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

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