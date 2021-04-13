Три года развращал детей помощник пастыря религиозной общины из Бурятии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии стали известны новые подробности истории с помощником пастыря религиозной общины, которая находится в одном из улусов. Напомним, «Комсомолка» рассказывала о том, что 65-летнего Виктора Малова (имя и фамилия изменена, прим.Ред.) подозревают в растлении шестилетней девочки. Следователи выяснили, что пострадавших детей несколько. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии

- В здании общины была детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр, - сообщают в ведомстве. - С 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших общину, он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Добавим, что задержали Виктора полицейские, которые проверяли его на причастность к невыплаченному долгу офису микрозаймов. В телефоне мужчины нашли порнографические фото и видео с участием 6-летней девочки. Сейчас Виктор находится в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Кстати, «Комсомолке» удалось дозвониться до пастыря общины. Он признался, что для него стало шоком задержание сотрудника (Подробности)

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