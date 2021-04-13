Помощника пастыря религиозной общины подозревают в растлении шестилетней девочки

Помощника пастыря религиозной общины подозревают в растлении 6-летней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

-Здравствуйте, вы Виктор Малов?

-Да!

-На вас поступило заявление из офиса микрозаймов. За вами числится долг, вы его не выплачиваете. Размер уже приличный.

Хозяин дома, 65-летний деревенский житель Хоринского района Бурятии, оторопел. На него и долг хотят повесить, притом чужой. Хорошо, что сейчас пришли, потом доказывай, что ты ничего не брал. А там сумма внушительная. Поэтому, когда полицейские попросили у него мобильник (удостоверить данные), охотно сунул телефон им в руки. И тут оторопели уже полицейские…

- Зайдя в галерею, они сразу наткнулись на фото и видео с порнографией, - рассказали "КП"-"Иркутск" ГУ МВД России по Бурятии. - На одном из снимков была 6-летняя девочка. Позже выяснилось, что в марте этого года мужчина, возможно совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Следователи уже выяснили, где Виктор надругался над ребенком. Правда, сколько детей от него пострадало, устанавливается.

- В здании общины была детская комната с игрушками и телевизором, куда часто без сопровождения взрослых приходили малыши для игр, - сообщают в СУ СК России по Бурятии. - С 2018 по 2021 годы, пользуясь беспомощным состоянием детей, посещавших общину, он совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

«Комсомолке» удалось узнать некоторые подробности жизни Виктора. Оказалось, что в общину ему не помешала попасть даже судимость. По словам полицейских, он отсидел за особо тяжкое преступление. Какое? Официально это не раскрывают, но, по слухам, наказание он отбывал за убийство. Мы дозвонились до пастыря общины Олега Валданова (фамилия изменена)

- Для меня эта новость стала шоком, - рассказывает Олег. – Виктор действительно работал у нас 5 лет помощником пастыря. Сторожил, ухаживал за огородом на территории нашего дома молитв, рубил дрова. Всегда трезвый, приветливый, общительный. Мы много разговаривали с ним о вере. Служения он, конечно, не вел, да у нас их из-за пандемии уже давно нет. В улусе у Виктора есть свой дом. Знал ли я про его судимость? Да, только не вникал за что. Никаких претензий к его работе никогда не было. Очень надеюсь, что эта какая-то ошибка.

Ничего подозрительного в поведении Виктора Малова за все 5 лет не замечали и жители Улуса.

- Жил тихо и спокойно, ни к кому не лез и к нему никто не лез, - рассказывает «Комсомолке» местная жительница. – Я видела его не раз, проходя мимо здания Дома молитв, встречала в магазине, в маршрутке. Никто бы не подумал, что он способен на такое. Сейчас выясняется, что он был судим и вроде как действительно за убийство. Есть ли еще пострадавшие от него дети, я не знаю. Слышала только что в нашу школу приезжали психологи.

Против Виктора возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Пока следователи выясняют все подробности преступления, он будет содержаться под стражей.

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