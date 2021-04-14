Следователи выясняют причины, по которым ангарчанка на сутки заперла 7-летнего сына в квартире Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи подключились к выяснению всех обстоятельств истории, которая произошла в Ангарске. «Комсомолка» рассказывала, как в марте этого года женщина заперла 7-летнего сына в квартире на целые сутки и ушла. Чтобы попросить помощи, ребенок высунулся из окна пятого этажа и начал звать прохожих. Вскоре на место приехали спасатели, которые с помощью лестницы забрались в квартиру и вытащили ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Проводится проверка по статье «Халатность», - отметили в ведомстве. – Во время нее будет дана оценка должностным лицам органов субъектов системы профилактики.

Напомним, ранее свою проверку начала прокуратура Приангарья. Что касается мальчика, то сейчас он находится в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей»