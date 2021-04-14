Ангарчанка на сутки заперла 7-летнего сына одного в квартире Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Ангарска в марте этого года заперла 7-летнего сына одного в квартире на сутки и ушла. Ребенок так испугался, что высунулся из окна пятого этажа и начал просить помощи у прохожих. Те вызвали спасателей, которые подогнали к окну лестницу, забрались в квартиру и забрали ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Ребенка поместили в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», - сообщили в ведомстве. – Прокуратура Ангарска проводит проверку.

Также следователи проводят проверку по ненадлежащему исполнению обязанностей специалистами органов опеки и попечительства, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

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