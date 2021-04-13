Первый лесной пожар в 2021 году потушили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области произошел первый в 2021 году лесной пожар. Вечером 12 апреля в Шелеховском районе сразу в нескольких местах загорелась сухая трава. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

- Из-за усилившегося ветра огонь распространился на земли гослесфонда, - отметили пресс-службе правительства региона. - Для борьбы с лесным пожаром было принято решение применить пожарно-химическую станцию второго типа. Огонь удалось потушить.

Всего выгорело около трех гектаров, в том числе менее одного гектара леса. Причины пожара на месте выясняют дознаватели.

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