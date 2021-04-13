Пятилетняя девочка попала под колеса КамАЗа на Александровском тракте в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 13 апреля на первом километре Александровского тракта, в Иркутске. Водитель КамАЗа, который ехал в сторону города, не успел затормозить и сбил 5-летнюю девочку, которая шла с мамой. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С различными травмами ребенка доставили в больницу, - сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности аварии. Также пока непонятно, где находилась девочка в момент ДТП: на проезжей части или на обочине.

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