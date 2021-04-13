Один человек погиб на пожаре в пятиэтажном доме на улице Павла Красильникова, в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Трагедия произошла в пятиэтажном доме по улице Павла Красильникова, 213, в Иркутске. Днем, 13 апреля там загорелась одна из квартир на первом этаже. К моменту приезда спасателей из подъезда сами эвакуировались 10 жильцов. Об этом «КП»-«Иркутск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- Пожарные долго не могли пробраться в квартиру из-за установленных решеток на окнах и закрытой металлической двери, - отметили в ведомстве. – В горящей квартире нашли одного погибшего, еще два человека получили травмы.
Пострадавших доставили в больницу. Огонь уже потушили. Квартира оказалась полностью закопчена. Точные причины пожара выясняют дознаватели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помощника пастыря религиозной общины подозревают в растлении шестилетней девочки (Подробности)
Сильный ветер обещают 14 апреля в Иркутской области (Подробности)