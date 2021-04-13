Сильный ветер обещают 14 апреля в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области вновь ожидается сильный ветер. По прогнозу синоптиков, погода испортится днем, 14 апреля. Местами порывы северо-западного, западного ветра в Приангарье достигнут 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
- В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин, - сообщили в ведомстве. – Призываем туристов отказаться от выхода на маршруты в горах.
Также спасатели напоминают о том, что усиление ветра способствует распространению пожаров. Поэтому пал сухой травы и сжигания мусора сейчас крайне опасны.
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