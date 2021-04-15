Незаконный шлагбаум по дороге к заливу Щучий демонтировали на Байкальском тракте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Иркутского района, самовольно установивший незаконный шлагбаум в садоводстве на Байкалськом тракте, накануне его демонтировал. Контролировали процесс удаления преграды к заливу Щучий Иркутского водохранилища судебные приставы. Об этом сообщает УФСПП РФ по Иркутской области.

- Исполнительный лист поступил к нам из Иркутского районного суда, - отмечают специалисты. – Иск подавала администрация Молодежного муниципального образования, которая и выиграла дело.

По решению суда шлагбаум был признан незаконным, его нужно было убрать. После того, как к мужчине пришли приставы и рассказали, что ждет мужчину, если он не исполнит решение судьи, преграду для проезда сибиряк убрал добровольно.

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