Возможности использования регионального маткапитала расширят в Иркутской области

Проект закона о расширении применения материнского капитала рекомендован для принятия во втором чтении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный материнский капитал предлагается разрешить использовать на ремонт жилья, а также на покупку земельного участка для семей с детьми. Это предусмотрено поправками в законопроект, которые подготовили депутаты Законодательного Собрания Иркутской области. Изменения одобрили перед сессией на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите под председательством Александра Гаськова.

Кроме того, ко второму чтению одобрен проект закона о внесении изменений в закон о социальной поддержке семей, имеющих детей, направленный на доработку порядка обеспечения питанием школьников.

Уточним, что также утвержден проект повестки 42-й сессии ЗС, депутаты рассмотрят 26 вопросов. Среди них, кроме вышеупомянутых, проект закона, предусматривающий внедрение в Приангарье постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С докладами о деятельности в 2020 году выступят еще Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка в регионе. Рассмотрят депутаты и информацию о детском отдыхе летом 2021 года.