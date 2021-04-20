Только одна ледовая переправа осталась в Иркутской области 20 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области на 20 апреля действующей остается лишь одна ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Действующая ледовая переправа находится в Бодайбинском районе на реке Витим, - отмечают спасатели.

И тут же добавляют, что ее закрытие запланировано на ближайшие дни. Конечно, причина – таяние льда, из-за которого проезд по таким «автодорогам» становится не безопасным. Так накануне из-за неудовлетворительного состояния были закрыты две переправы, связывающие горд Киренск и село Орлово, а также деревню Ичера с поселком Давыдово.

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