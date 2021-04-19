"Виднелась только желтая куртка": пятилетнего мальчика, которого течением затянуло под лед реки, спасли в Усть-Куте

Пожарные, которые спасли тонущего в реке пятилетнего мальчика. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Помогите, мой друг тонет! - шестилетний мальчик в растерянности метался по берегу реки Лена в Усть-Куте. А в семи метрах от берега, в полынье, из последних сил барахтался тонущий ребенок... Все происходило днем 19 апреля.

К большому счастью, детские крики и плач услышали в пожарной части, стоящей неподалеку на берегу Лены. Первым на помощь бросился заместитель начальника пожарной части №55 филиала «Ангара» ООО «РН-Пожарная безопасность» Андрей Марков.

- Я понял, что добраться по тонкому льду до него невозможно и побежал к своим бойцам, - рассказывает он.

В считанные секунды пожарные Виктор Киржанов, Виктор Гордеев и Алексей Наумов и командир отделения Роман Буньков оказались у реки.

Виктор Киржанов положил на хрупкий лед лестницу и осторожно пополз к полынье. Сильное течение уже затянуло малыша под лед - виднелась только его желтая курточка... Тогда пожарный точным ударом топора прорубил лед и ловко вытянул мальчонку из ледяной воды. В апреле температура в Лене обычно - около трех градусов.

Малыш, наглотавшись воды, уже не дышал.

- Сняв верхнюю мокрую одежду с ребенка, пожарные его реанимировали. Мальчик задышал, открыл глаза и заплакал, - рассказывают подробности спасения в ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасен! Живой...

- Мы занесли его к себе в часть, укутали, вызвали скорую помощь, - продолжает Андрей Марков. - Мальчик получил переохлаждение, но его жизни ничего не угрожает. Пока ждали врачей, он рассказал, что на лед реки вышел из любопытства.

За спасение ребенка пожарных наградят.

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