Полицейские 80 километров везли роженицу в роддом, чтобы спасти ее малыша Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Автомобиль, который ночью ехал по трассе с явным превышением скорости, инспекторы ГИБДД Игорь Фарыма и Александр Дехонов заметили, когда дежурили на трассе, недалеко от поселка Большое Голоустное. Полицейские остановили машину, после чего, из салона выбежал взволнованный водитель.

- Мужики, жена рожает, у нее уже схватки начались, тороплюсь в роддом, - проговорил мужчина. – Боюсь, не успеть до Иркутска.

От Большого Голоустного до Иркутска было еще около 80 километров по трассе. Плюс нужно было проехать еще несколько улиц в самом областном центре. Полицейские решили помочь. Игорь и Александр включили звуковые сирены на патрульном автомобиле и сказав будущему отцу, ехать за ними не отставая, помчались в сторону города. Сопроводив авто с роженицей в салоне в городской перинатальный центр, инспекторы помогли передать ее в руки медиков. После чего, вернулись на дежурство.

Через несколько часов в дежурную часть полиции позвонил счастливый отец, который попросил найти тех самых полицейских, которые помогли ему вовремя доставить жену в роддом. И обрадовал хорошей новостью – супруга родила здорового малыша.

- Игорь Фарыма и Александр Дехонов приехали к роддому в день выписки мамы и малыша, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Причем, приехали инспекторы не с пустыми руками. Они подарили ребенку детскую автолюльку, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность маленького пассажира во время поездок.

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