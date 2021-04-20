Полицейские искали у жителя Братска краденый кабель, а нашли 4,5 кило наркотиков. Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

Житель Братского района попал в число подозреваемых в краже силового кабеля у вагонной ремонтной компании. К нему с обыском выехали полицейские и нашли мешок с наркотическим веществом весом в 4,5 килограмма. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- На наркотики во время обыска указала служебная собака, - рассказывают полицейские. – 22-летний ранее судимый мужчина пояснил, что наркотики хранит только для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств....». Сибиряку грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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