Из-за пала сухой травы у жительницы Иркутской области сгорели свинарник и баня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница поселка Усть-Ордынский жгла на своем участке сухую траву и устроила пожар. Порыв ветра перекинул пламя на соседний забор. Загорелись баня, свинарник, навес. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Справиться с огнем пожарные смогли за час, баня и стайки уничтожены, - отмечают полицейские. - По оценкам специалистов, ущерб составил около 250 тысяч рублей.

В отношении 43-летней сибирячки, решившей сжечь сухую траву после уборки, составлен административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение чужого имущества».

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