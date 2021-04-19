Теперь без шашлыков: в майские праздники иркутянам запретят разводить огонь на дачах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Особый противопожарный режим введут совсем скоро - 26 апреля на юге Иркутской областии 17 мая - на севере. Это значит, что в майские праздники иркутянам придется обойтись без шашлыков - нельзя жарить их в лесу, на даче или в черте города. Разводить костры, жечь мусор и сухую траву, конечно, тоже запретят.

- Тех, кто разведет огонь, накажут рублем. Штраф для местных жителей - от тысячи рублей. Если устроили костер в лесу, то придется выложить от четырех тысяч. Юрлицам грозит до полумиллиона, - пояснили "КП"-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области. - А если в итоге случится крупный природный пожар, на виновника заведут уголовное дело.

Кстати, в какие месяцы в Приангарье ожидается высокий риск лесных пожаров? Рослесхоз составил прогноз для разных регионов страны. Для нашего самое опасное время - май и июнь. В это время могут случиться лесные пожары на юге Иркутской области. Не исключено, что одновременно лес будет полыхать на соседних территориях - в Красноярском крае, Бурятии.

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