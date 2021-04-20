Последняя ледовая переправа закрылась в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Из-за быстрого таяния льда на реке Витим закрыли последнюю безопасную переправу в Приангарье «город Бодайбо – микрорайон Бисяга». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Всего в зимне-весенний период 2020-2021 годов на водоемах региона для проезда транспортных средств было введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ, - сообщают в ведомстве, - Ежедневно за их состоянием следили работники обслуживающих организаций. На сегодняшний день все они закрыты, съезды к ним перекрыты, выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги.

Этой весной лед на реках региона вскроется на 1-7 дней раньше обычного. Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля продолжится вскрытие рек Белая, Китой, Ия, 20-23 апреля - рек Иркут, Уда, Бирюса, Ока. Вскрытие реки Лена - 26-27 апреля на участке Качуг – Жигалово, 28 апреля - в районе Усть-Кута, 3 мая - в районе Киренска. 1-3 мая прогнозируется вскрытие реки Киренги, 5-10 мая - реки Нижняя Тунгуска, 12 мая - реки Витим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снегопад ожидается 21 апреля сразу в трех районах Иркутской области (подробности)