Снегопад ожидается 21 апреля сразу в трех районах Иркутской области

Снегопад ожидается сразу в трех районах Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода удивит своим характером жителей Иркутского, Шелеховского и Слюдянского районов. Возможно, из шкафа придется достать не только шапку и шарф, но и зимнюю куртку. Местами пройдет сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин, - сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

В Иркутске ожидается ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -2...-4, днём +2...+4. Горожанам, которым все же придется в этот день выйти на улицу, рекомендуется быть особенно осторожными. Высок риск происшествий на дорогах и травм из-за гололеда.

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