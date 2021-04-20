Пожилой Ангарчанин обжег руки во время пала травы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17 апреля 85-летний житель Ангарска жег сухую траву на дачном участке. Ветер усилился, и огонь перекинулся на сарай и деревянный забор. На место прибыли полицейские и пожарные, но без травм не обошлось. С сильными ожогами рук мужчине пришлось отправиться в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Категорически запрещается выжигание сухой растительности на участках, прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, дачным и иным постройкам, - напоминают в ведомстве - виновные в самовольном выжигании травы или иной растительности несут административную, а в случае наступления тяжких последствий и уголовную ответственность.

Понесет ли пострадавший ангарчанин ответственность, решает полиция.

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