Виновники схода 30 вагонов с углем в Иркутской области понесут наказание

Электромеханик и начальник участка дистанции железной дороги под Иркутском обвиняются в нарушении правил безопасности, которые привели к сходу 30 вагонов с углем.Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- Следствием установлено, что в 13 часов 22 минуты по местному времени, 28 января 2020 года на станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 30 вагонов с углем, из которых 29 – опрокинулись, - сообщают в ведомстве, - В результате случившегося был поврежден железнодорожный путь на расстоянии более трехсот метров, а также элементы инфраструктуры. Ущерб от произошедшего составил свыше 17 млн. рублей.

Иркутский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в Ангарский городской суд для рассмотрения.

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