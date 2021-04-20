Хоккеист из Ангарска Владимир Грудинин сыграет за сборную России на юниорском чемпионате мира 2021 в США

Ангарчанин Владимир Грудинин. Фото: федерация хоккея России.

Хоккеист из Ангарска, воспитанник школы «Ермак» 17-летний защитник Владимир Грудинин вошел в состав сборной России на юниорский чемпионат мира 2021. Турнир состоится с 26 апреля по 6 мая в США. Окончательный состав национальной дружины опубликован на официальном сайте федерации хоккея России.

- 19 апреля сборная России U18 отправилась в США, где после прохождения карантина и повторного тестирования проведет заключительный этап подготовки, - отметили в пресс-службе федерации. - 27 апреля команда откроет чемпионат мира матчем против сверстников из США.

Добавим, что хоккеем Владимир Грудинин начал заниматься в составе ангарской команды «Ермак-2003». Пять раз выигрывал региональное первенство Сибири и Дальнего Востока. Во время финала Первенства России 2018 года ангрчанина заметили скауты ЦСКА. Сейчас Владимир играет в Молодежной хоккейной лиги за клуб «Красная Армия».

Напомним, что в 2020 году на молодежном чемпионате мира за сборную России играл еще один ангарчанин Дмитрий Воронков. Тогда наша молодежка завоевала серебро, а Дмитрий стал одним из лучших бомбардиров турнира.

ДОСЬЕ "КП"

Владимир Грудинин

Родился: 9 декабря 2003 года в Ангарске.

Рост: 177 см

Вес: 64 кг

КОНКРЕТНО

Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЮЧМ 2021

27 апреля: Россия - США

28 апреля: Финляндия - Россия

30 апреля: Германия - Россия

2 мая: Россия - Чехия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отказался от ужина с Анной Семенович ради клюшки: ангарский хоккеист стал звездой и теперь может уехать в НХЛ (Подробности)