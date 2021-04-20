Пассажиры будут попадать на перрон вокзала Иркутск - пассажирский через третий подъезд

Выход на перрон вокзала Иркутск-Пассажирский будет осуществляться через 3-ий подъезд Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский вокзал ждет реконструкция, поэтому некоторые залы будут закрыты на период ремонта. С 10 мая пассажирам придется привыкнуть к новой схеме движения. Об этом сообщает информационный ИА IrkutskMedia.ru со ссылкой на пресс-службу ВСЖД.

- Вход в пригородные кассы, а также выход пассажиров и посетителей на перрон и в тоннель для прохода на пассажирские платформы будет осуществляться через подъезд №3, - сообщается на сайте, - По прибытию пассажиры поездов будут проходить на вокзал через тоннель, далее по перрону через западные ворота на привокзальную площадь.

Пассажирам и посетителям вокзала, чтобы не потеряться в новой схеме движения, рекомендуется обращать особое внимание на навигационные указатели и разметку. ВСЖД прикладывает максимум усилий, чтобы пассажиры не испытывали неудобств.

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