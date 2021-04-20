Отсидевший 39 лет в тюрьме житель Иркутской области, ограбил офис микрозаймов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Дерзкое ограбление офиса микрозаймов произошло в Нижнеудинском районе. В салон зашел мужчина в медицинской маске, который угрожая менеджеру ножом, похитил все деньги из кассы. После этого он скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Благодаря тому, что в офисе были установлены камеры видеонаблюдения, найти преступника оставалось делом техники, - отметили в ведомстве. – Задержали грабителя спустя сутки. Им оказался 59-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Оказалось, что 39 лет своей жизни он провел за решеткой.

Теперь мужчина может вернуться в места не столь отдаленные еще на 10 лет. Против него возбуждено новое уголовное дело по статье «Грабеж». Ну а пока его заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эта общага станет для тебя кладбищем»: 12-летнего школьника избили четверо взрослых за то, что вступился за дедушку (Подробности)