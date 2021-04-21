На развитие энергетики Иркутской области в 2021 году предусмотрено 795 млн рублей

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Финансирование подпрограммы «Энергосбережение и развитие энергетики на территории Иркутской области» с 2019 по 2024 года составляет 2,9 млрд рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 795,1 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергей Малинкин.

Средства областного бюджета будут направлены на содействие развитию и модернизации электроэнергетики (36,9%, 293,3 млн руб.), формирование автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (13%, 108,7 млн руб.), использование возобновляемых источников энергии (9,4%, 71,9 млн руб.), развитие энергетической инфраструктуры, которая находится в государственной собственности (38,6%, 307,1 млн руб.).

В иркутском Сибэкспоцентре с 21 по 23 апреля пройдут выставки «Байкальская строительная неделя» и «Энергоэффективность. ЖКХ. Городская среда». В рамках последней как раз обсуждают программы развития энергетики. В частности, запланирован семинар по интеллектуальным системам учета электрической энергии.

На мероприятиях деловой программы у посетителей и участников выставок будет возможность не только познакомиться с новыми технологиями, обозначить перспективы совместной работы, но и обсудить ключевые темы с экспертами и властью.