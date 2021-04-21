«Черные лесорубы» пытались украсть древесину на 9,5 миллионов рублей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Тайшетском районе задержали 7 мужчин от 36 до 56 лет, двое из которых ранее судимые. Их подозревают в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе обысков полицией изъято и помещено на штраф-стоянку 5 тракторов, 2 автомобиля «КамАЗ» с крановой установкой и прицепом. Кроме этого, в качестве вещественных доказательств приобщены бензопилы, сосна объемом около 95 кубометров, - сообщают в ведомстве, - Объем вырубленного леса превышает 650 кубических метров. По оценкам специалистов, ущерб, нанесенный лесному фонду России составил свыше 9,5 миллионов рублей.

Главарь банды – 36 летний мужчина, заключил контракт с фирмой, занимающейся заготовкой древесины. Документы позволили ему начать рубить лес в семистах метрах от законного места деляны. Деньги, заработанные путем прибыльного бизнеса, подельники делили между собой.

Полиция возбудила 2 уголовных дела. Теперь находчивым предпринимателям грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас лесорубы находятся под подпиской о невыезде.

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