Один пожар потушили за минувшие сутки в Иркутском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пожар был зарегистрирован в пяти километрах от деревни Егоровщина Иркутского района. Огонь перебросился на земли лесного фонда с других территорий и распространился на площади 3 гектара. Об том сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В тушении пожара было задействовано 10 работников лесной охраны и 4 единицы наземной техники, - рассказали на официальном сайте.

Всего в этом году в регионе было зафиксировано 8 лесных пожаров. Это на 32 случая меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Площадь меньше на 555,7 гектара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилой ангарчанин обжег руки во время пала травы. Полиция решает, понесет ли он административную ответственность (подробности)

Пожарные отстояли 7 домов от огня в Зиме. Причиной пожара стал отжиг сухой травы (подробности)

Из-за пала сухой травы у жительницы Иркутской области сгорели свинарник и баня (подробности)