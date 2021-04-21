Личность лихача вычислили по видео в Иркутской области. Скрин с видео. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В интернет - пространстве появилось видео с регистратора одного из водителей Слюдянского района. На кадрах видно, как на повороте черный «Хендай» вылетает на «встречку», пересекая сплошную. Обгон фуры на высокой скорости чуть не стал причиной страшного ДТП. К счастью, водитель машины с видеорегистратором успел вовремя отреагировать и остановиться. Просмотрев видео, сотрудникам госавтоинспекции удалось выяснить имя лихача. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД данный водитель установлен. Им оказался 35-летний гражданин Таджикистана, - сообщают в ведомстве.

За пересечение сплошной и движение по встречной лихач заплатит штраф 5000 рублей. Если такое повторится снова, водителя могут лишить прав.

За последние 5 лет из-за обгона на дороге в Иркутской области произошло 1000 аварий. В них погибло более 340 человек и более 1900 получили травмы.

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