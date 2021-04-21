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Общество21 апреля 2021 12:08

Эксперты назвали главные ошибки при оформлении ипотеки

Брать кредит лучше всего на максимально большой срок
Анастасия КУРЕНОВА
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Названы главные ошибки при оформлении ипотеки

Названы главные ошибки при оформлении ипотеки

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Первое и главное на, что стоит обратить внимание при оформлении ипотеки – это внесение поправок. А точнее то, что их после заключения договора внести будет просто невозможно. Об этом рассказал юрист Артем Баранов ИА «News.ru».

- По факту отношения заемщика с банком происходят по признакам «присоединения» к условиям, которые предлагает ему кредитная организация, - рассказал Баранов, - Заставить банк изменить условия договора вы не сможете. Банк просто откажет в выдаче кредита и будет прав. Он вам ничем не обязан.

И, конечно же, нужно трезво оценивать свои возможности. В случае, если заемщик понимает, что осилит кредитную нагрузку, то ему смысла беспокоиться нет. Чем больше денег, тем меньше рисков. Предугадать все негативные действия со стороны банка при заключении договора невозможно, да и повлиять на них тоже. Все что заемщик в силе контролировать – только собственная платежеспособность.

Одна из распространенных ошибок, считает юрист, пытаться сократить срок ипотеки за счет увеличения суммы ежемесячного платежа. Возможность досрочного погашения у вас есть всегда, а вот сумму выплаты вы таким образом снизите, — сказал Баранов.

Минусом в данном случае станет переплата. Но это лучше, чем стать злостным неплательщиком , навсегда испортить себе кредитную историю или в худшем случае попрощаться с новой квартирой.