Разыскивают подозреваемого в грабежах в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О совершенном грабеже в полицию сообщила 79-летняя братчанка. Накануне к ней домой пришел незнакомец. Женщина открыла дверь, чтобы узнать , зачем пришел мужчина, но тот оттолкнул ее и забежал в квартиру. Уже внутри его трофеем стала сумка с деньгами, которую он силой забрал у пенсионерки и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Опросив потерпевшую и свидетелей противоправного события, сыщики установили личность злоумышленника, - рассказывают в ведомстве.

На вид мужчине 30 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы темные.

Полиция возбудила уголовное дело. Всех, кто знает подозреваемого, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции.

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