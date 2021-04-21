Специалист рассказал, стоит ли сегодня вкладываться в биткоин Фото: Евгения ГУСЕВА

Биткоин ждёт «хорошее будущее», но нужно дождаться, когда он войдет в фондовую биржу, либо грамотно соотносить риски. Об этом ИА NEWS.ru рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— Сейчас крупные игроки предпочитают более традиционные инвестиционные инструменты. К тому же, слишком много структурных элементов криптовалюты остаются в тени. Вложение же $1,5 млрд компанией Tesla в биткоин – это ничто иное, как пиар-трюк Илона Маска, - считает эксперт.

В общем, пока биткоин не станет такой же крепкой валютой, как евро и доллар, чтобы ему могли довериться крупные капитализированные компании, риск остается высоким. Курс биткоина, как погода у моря, меняется десятки раз в день. Стабильно в СМИ появляются новости о том, что криптовалюта в очередной раз «пробила свой потолок». А отражается это на каждом инвесторе по-разному, и даже секунда может решить, кто сегодня заработает, а кто разорится.

Поэтому, отмечает экономист, в биткоин вкладываются только авантюристы. И 80% из них проиграют. Но даже, если желание вложиться в «крипту» еще осталось, допустимая сумма должна составлять не больше 10% от портфеля.

Ранее сообщалось о падении курса биткоина более чем на 11% после рекордного роста криптовалюты. В прошлую среду на бирже Binance зафиксировали цену $64,8 тысячи за биткоин, а к 21 апреля он составил $52,2 тысячи.